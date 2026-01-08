A 35 años de cárcel fueron sentenciados Jean Piere Iván Tineo Suárez (37), alias “El Muerto”, y Juan Carlos Escobar Rosas (42), alias “Fósil”, tras ser hallados responsables como coautores del robo de sus pertenencias contra dos universitarias a inmediaciones de la Universidad Nacional de Frontera, en Sullana.

La medida fue dictada contra ambos sujetos tras el juicio a cargo del fiscal Ygor Cruz Fernández de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, luego de que el Primer Juzgado Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia de Sullana valorara los medios probatorios reunidos durante la investigación.

Tineo y Escobar cumplirán su sentencia en los penales de Piura y Chiclayo donde están internados, tras ser hallados responsables del delito de robo agravado.

El 11 de junio del año pasado, dos universitarias se trasladaban caminando a inmediaciones de la Universidad Nacional de Frontera en la urbanización popular Nueva Sullana, donde fueron interceptadas por un sujeto que, a bordo de una mototaxi y con otro sujeto de cómplice, las amenazó con un arma.

Además, les sustrajo sus carteras, equipos de celulares, dinero en efectivo, joyas y otras prendas de vestir para luego darse a la fuga. Pero la Policía en una persecución los capturó por los pasajes 24 y 25 en Nueva Sullana del sector de esta ciudad.