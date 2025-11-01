En un adelanto de fallo, Pedro Huamán Troncos fue sentenciado a cadena perpetua, debido a que fue hallado responsable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años de edad, en un hecho ocurrido en la provincia de Ayabaca.

El fiscal Lino Pérez Gonzáles de la Fiscalía Penal Corporativa de Ayabaca estuvo a cargo del juicio, tras tras el caso ocurrido en la comunidad de Olleros del Sector Pampa.

Tras ello, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana decidieron dictar dicha medida y consideraron para emitir su fallo, el certificado médico legal de la agraviada, así como el informe del psicólogo forense que establece afectación psicológica, grabación de entrevista única en Cámara Gesell y otras pruebas.

Según la acusación fiscal, los hechos se registraron el 2 de enero del 2022 en horas de la tarde, cuando la mamá de la agraviada que había estado en su chacra, regresó a su casa a ver a sus hijos menores.

Al no encontrar a su hija mayor, la fue a buscar, visibilizando en forma flagrante al acusado abusando de su hija, en la parte posterior de una escuela en el sector de Olleros, el cual se dio a la fuga ante la impotencia de su madre que lo denunció en la comisaría del sector.

Cabe precisar que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana, ha dispuesto las órdenes inmediatas de ubicación y captura a nivel nacional del sentenciado quien en la etapa de investigación preparatoria y control de acusación nunca declaró, por lo que el proceso lo ha estado llevando como reo libre.