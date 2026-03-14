El cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a cargo del fiscal provincial Moisés Lizana, obtuvo se dicte 09 meses de prisión preventiva contra E.A.C.S. (18) como presunto autor del delito de extorsión y hurto simple.

La fiscal adjunta provincial Eva Celeste Zavala Montero presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado como la persona que mediante su red social Facebook envió mensajes extorsivos al agraviado, recibiendo hasta 500 soles en el aplicativo Yape a su nombre para que no cumpla con atentar contra la vida de su víctima ni la de su familia.

Así como la persona que se quedó con el equipo celular de uno de sus amigos alegando que se le había caído del bolsillo del short donde lo guardó, cuando regresaban de la playa, y que le fuera encontrado en su poder cuando lo detuvo la policía.

Entre los elementos presentados están: el acta de intervención policial; de visualización de teléfono celular; de recepción de audios, transcripción y posterior lacrado; de registro personal e incautación de especies; de allanamiento y registro domiciliario en flagrancia delictiva; de incautación de especies, lacrado y embalaje; entre otros.