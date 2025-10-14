El Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, dictó 9 meses de prisión preventiva contra W.L.P.S., de 27 años y R.E.V.P. de 32 años de edad, mientras son investigadas por el presunto delito de extorsión ocurrido en Chulucanas, en la región Piura.

Ambas mujeres fueron detenidas por la Sección de Investigación de Delitos de Secuestros y Extorsiones de la Divincri de Piura, debido a que habrían tomado fotos en el interior de su botica y con dichas imágenes habrían extorsionado al dueño del local que le exigían S/10,000 para no atentar contra su vida y su familia.

Asimismo, la Policía investiga que en el caso ocurrido el pasado 8 de octubre estaría inmerso un interno del establecimiento penitenciario de Piura, así como otros sujetos aún por identificar por las autoridades a cargo de las diligencias.