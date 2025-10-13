Un padre de familia que laboraba como guía del coto de caza El Angolo, murió de un balazo en el abdomen a manos, al parecer, de parte de un hombre que llegó a realizar la caza en dicho bosque ubicado en el distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana.

Se trata de Julio César Hidalgo Aguilar, de 38 años, que el último sábado recibió un balazo que le causó la muerte casi instantánea y fue internado en horas de la noche en la morgue del Ministerio Público, en la carretera Sullana-Tambogrande.

Los familiares de la víctima que llegaron a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) exigieron el esclarecimiento, ya que indican que Hidalgo resultó herido en la tarde del último sábado, pero que recién a las 9 de la noche, le avisaron a su familia.

“Nosotros pedimos justicia y que se esclarezcan los hechos, debido a que no es justo que mi primo estando en su trabajo, le disparen y salga diciendo que es casualidad. Osea, así cualquiera puede matar a una persona y no es así”, dijo Jesenia Hidalgo Moscol, prima del fallecido.

Esperan una sanción al culpable. “Queremos que le caiga todo el peso de la ley al que le ha disparado, al verdadero autor”, indicó Jesenia, en compañía de otros familiares que esperan transparencia en las investigaciones, ya que indican que hay un hombre detenido en el Depincri por dicho caso.

Julio llevaba trabajando varios años en el coto de caza El Angolo y residía en El Angolo del distrito de Marcavelica, en Sullana. Deja una viuda y dos hijos de 8 y 12 años.

Al respecto, el coto de caza El Angolo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), informó que: “Actualmente, la Fiscalía de Sullana y la Policía Nacional del Perú, vienen desarrollando las investigaciones y procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos, para lo cual el Club de Caza, Pesca y Turismo Piura, viene brindando la información del caso, como ejecutor del Contrato de Administración para operación de la caza deportiva en el Coto de Caza El Angolo” indicaron.