Un sujeto identificado con las iniciales A.R.T. fue enviado con nueve meses de prisión preventiva, mientras es investigado como presunto autor de tocamientos indebidos en agravio de una una menor de 15 años de edad en la provincia de Ayabaca.

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El requerimiento fue formulado inicialmente por el fiscal provincial, Wilmer Lino Pérez y posteriormente sustentado por el fiscal adjunto, Daniel Márquez Camacho, el cual fue aceptado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ayabaca.

Los hechos ocurrieron la tarde del 21 de junio de este año, cuando la madre de la agraviada le pidió a la menor que vaya a revisar el ganado en dicha zona. Ante esto, ella fue acompañada por su sobrina de 4 años. En el camino, fue interceptada por el imputado, quien comenzó a seguirla y la sujetó por la espalda para realizarle tocamientos indebidos.

A pesar de que la adolescente logró escapar inicialmente para poner a salvo a los animales, al emprender el regreso a su vivienda, fue nuevamente alcanzada por el investigado. El sujeto la volvió a sujetar de forma violenta, provocando que la pequeña sobrina que la acompañaba gritara desesperadamente.

Finalmente, la menor logró escapar y corrió hacia su domicilio, donde le comunicó a sus padres. Además, confesó a su madre que el investigado la perseguía constantemente y ya le había realizado tocamientos en sus partes íntimas hasta en cinco oportunidades anteriores bajo amenazas. Tras ello, efectivos policiales efectuaron su detención.