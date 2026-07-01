La Corte Superior de Justicia de Sullana realizó la feria de Justicia Itinerante en el distrito de Sapillica, ubicado en la provincia de Ayabaca.

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Durante la actividad, diveros ciudadanos, entre ellos adultos mayores procedentes de distintos pueblos de la zona, realizaron solicitudes para la rectificación de sus partidas de nacimiento. Asimismo, gestionaron varias demandas por alimentos.

El certamen contó con la presencia del titular de la Corte de Sullana, Pedro Li Córdova quien señaló que esta iniciativa busca acercar los servicios del sistema judicial a las poblaciones más vulnerables y alejadas, facilitando el acceso a la justicia de manera directa.