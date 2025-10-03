Investigación es sobre graves irregularidades por servicios adjudicados
Dieciocho meses de prisión preventiva le dictaron al exalcalde de la Municipalidad Provincial de , Baldomero Marchena Tacure, en la investigación por graves irregularidades que se presentaron en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento periódico y rutinario en caminos vecinales, consistente en servicios adjudicados en la pandemia del Covid-19 por más de S/50 millones.

El fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, Luis Ramos Rioja, estuvo a cargo de la sustentación del requerimiento de variación de comparecencia a prisión preventiva, el cual fue declarado fundado por el plazo de 18 meses por el Juzgado Anticorrupción dirigido por el juez titular, Carlos Lindo Yajamanco.

La Fiscalía pudo acreditar graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado Baldomero Marchena con los hechos investigados, la pena grave que se espera imponer y el peligro procesal, en una investigación que se encuentra con acusación.

La investigación que le siguen a Marchena, es por graves irregularidades que se han presentado en el proceso de contratación del Procedimiento Especial de Selección RES-PROC-1-2020-MPA-CS-1, para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario en caminos vecinales de la Provincia de Ayabaca, consistente en 52 servicios adjudicados en plena pandemia, el día 17 de julio de 2020 y con un valor referencial de S/ 50´078,176.00; en el marco del Decreto de Urgencia N.º 070-2020.

Recordemos que Baldomero Marchena Tacure viene cumpliendo prisión preventiva por otra investigación relacionas a las irregularidades en la Adquisición de semillas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, durante el período 2012-2018.

