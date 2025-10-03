Dieciocho meses de prisión preventiva le dictaron al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Baldomero Marchena Tacure, en la investigación por graves irregularidades que se presentaron en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento periódico y rutinario en caminos vecinales, consistente en servicios adjudicados en la pandemia del Covid-19 por más de S/50 millones.

[PUEDES VER: Conductor de camioneta arrolla y mata a mujer en Piura]

El fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, Luis Ramos Rioja, estuvo a cargo de la sustentación del requerimiento de variación de comparecencia a prisión preventiva, el cual fue declarado fundado por el plazo de 18 meses por el Juzgado Anticorrupción dirigido por el juez titular, Carlos Lindo Yajamanco.

La Fiscalía pudo acreditar graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado Baldomero Marchena con los hechos investigados, la pena grave que se espera imponer y el peligro procesal, en una investigación que se encuentra con acusación.

La investigación que le siguen a Marchena, es por graves irregularidades que se han presentado en el proceso de contratación del Procedimiento Especial de Selección RES-PROC-1-2020-MPA-CS-1, para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario en caminos vecinales de la Provincia de Ayabaca, consistente en 52 servicios adjudicados en plena pandemia, el día 17 de julio de 2020 y con un valor referencial de S/ 50´078,176.00; en el marco del Decreto de Urgencia N.º 070-2020.

Recordemos que Baldomero Marchena Tacure viene cumpliendo prisión preventiva por otra investigación relacionas a las irregularidades en la Adquisición de semillas en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, durante el período 2012-2018.