La Dirección Regional de Salud Piura, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud del Perú, resaltó que la vacunación contra el sarampión constituye la medida preventiva más segura para evitar esta enfermedad altamente contagiosa, transmitida por gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar.

La especialista Nataly Villazón Ruiz, coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, explicó que el sarampión es una enfermedad viral aguda prevenible por vacuna. Su cuadro clínico incluye fiebre alta, tos persistente, conjuntivitis (ojos rojos y llorosos), presencia de manchas (lesiones blanquecinas en la mucosa oral) y fiebre generalizada que afecta principalmente a menores de cinco años y puede derivar en complicaciones graves como diarrea severa, otitis media, neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte.

De acuerdo con el sistema Reunis, a la fecha 5,054 niños han completado la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión en la región. Esta inmunización forma parte del esquema nacional regular y se aplica de manera gratuita en todos los establecimientos de salud: la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad.

La autoridad sanitaria exhorta a madres y padres a cumplir con el esquema completo de vacunación, garantizando así una protección oportuna y efectiva, contribuyendo además a la inmunidad colectiva y a la prevención de brotes en la comunidad.