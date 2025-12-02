Representantes de las instituciones públicas, privadas y representantes de boticas y farmacias se unen para pedir frenar la venta de medicina bamba en la región Piura a fin de salvaguardar la vida de las personas.

Para ello, el equipo de la Unidad de Medicamentos, Insumos y Drogas brindó información a los ciudadanos sobre los peligros de adquirir medicamentos en establecimientos no autorizados.

El director ejecutivo de Regulación y Fiscalización Sanitaria, Ing. Justo Parravicini Castro, exhortó a la población a comprar medicamentos únicamente en lugares formales como farmacias, boticas, hospitales, centros médicos y clínicas.

Asimismo, informó que la Diresa, en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito, viene ejecutando operativos para identificar y sancionar puntos de venta ilegales.

Cabe indicar que la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura realizó un pasacalle por las principales calles del distrito de Castilla como parte de la campaña “Por tu salud, ponle ojo al medicamento. La medicina bamba mata”.