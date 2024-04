La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) rindió un homenaje al monseñor José Antonio Eguren Anselmi. El pastor de la iglesia católica fue reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad por su constante apoyo humanitario brindado en los momentos más desbastadores que vivió la región. Además, por sus 18 años como arzobispo de Piura y Tumbes.

Durante el acto protocolar, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, hizo entrega de la medalla de la ciudad al monseñor. Esta distinción se le otorgada al monseñor Eguren por el apoyo humanitario que brindó en el fenómeno de El Niño costero del año 2017, la pandemia del COVID-19, el ciclón Yaku y la epidemia por dengue.

VER MÁS: Autoridades de Piura aseguran que no entregarán Rolex a cambio de obras

“Nombrarlo hijo predilecto de la ciudad es solo una forma de agradecer su infinita muestra de amor por el pueblo piurano. Estoy seguro de que estas muestras de gratitud serán eternas. A donde vaya el monseñor, encontrará siempre un piurano agradecido por su labor en beneficio de Piura”, refirió el alcalde.

Así, se reconoció a Eguren Anselmi por expresión de amistad, gratitud y agradecimiento a su labor como administrador de la Arquidiócesis de Piura.

LE PUEDE INTERESAR: Más provincias se unen a la marcha regional para exigir obras para la región Piura

El burgomaestre también destacó la labor del monseñor Eguren por liderar los procesos de reconstrucción y las luchas constantes en la defensa de los intereses de Piura. “Eguren fue luz entre las tinieblas. Cuando Piura era asediada por diversos males, nuestro monseñor lideró los procesos de reconstrucción. Nunca se mantuvo en silencio cuando la ciudad estaba de rodillas. Jamás permitió que se atente contra los intereses de todos los piuranos. Por eso, en múltiples ocasiones, nos acompañó en las luchas por la defensa de los fueros de la provincia”, expresó Madrid Orue.

En ese sentido, el alcalde provincial reconoció la obra que deja el saliente arzobispo, tras 18 años en el episcopado en Piura y Tumbes, siempre a las enseñanzas de la Iglesia Católica y al servicio de los más pobres y necesitados. “Estamos reunidos aquí para reconocer la obra del monseñor José Antonio Eguren Anselmi, quien es, a todas luces, un gran hombre, un gran líder y, sobre todo, un gran peruano”.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Alcaldes se reunirán en Chulucanas para apoyar marcha regional

A su turno, el monseñor Eguren Anselmi, visiblemente emocionado, agradeció al alcalde de Piura, por el homenaje de reconocimiento. “Gracias señor alcalde, yo le agradezco esta medalla por haberme declarado Hijo Ilustre de esta ciudad, me siento un piurano más, sinceramente se los digo. Vine Limeño y me voy piurano, los llevaré siempre en mi corazón y me tienen a disposición para cualquier cosa, además de mis oraciones, en que pudiera ayudar hacer grande a esta región, porque Piura se lo merece”, sostuvo.

Finalmente, pidió a las autoridades a estar más unidos que nunca con el objetivo de lograr los proyectos de inversión pública que Piura lo merece, como el Hospital de Alta Complejidad y el proyecto de agua y alcantarillado para los 96 asentamientos humanos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, entre otros.