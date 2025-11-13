Un presunto ajuste de cuentas o venganza por la supuesta hegemonía por el control del “gota a gota” sería el móvil del doble crimen registrado la tarde del martes en el grifo San José, ubicado en la carretera Sullana–Piura.

Fuentes policiales revelaron a Correo que no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas ligado al control del préstamo ilegal conocido como “gota a gota”, práctica que ha generado disputas entre bandas extranjeras en el norte del país.

“La vestimenta de las víctimas y el modo de ejecución refuerzan esta hipótesis. El ataque ha sido letal, no han tenido compasión alguna contra las víctimas. Por información de inteligencia se sabe que se dedicaban al préstamo ilegal del gota a gota”, aseguró la fuente policial.

Según las primeras indagaciones policiales y fiscales, ninguno de los fallecidos registraba antecedentes policiales y ambos contaban con residencia legal en el Perú. Las investigaciones continúan para determinar quiénes estarían detrás de este nuevo hecho de sangre que vuelve a conmocionar la provincia de Sullana. “Las investigaciones continúan para identificar a los autores”, dijeron.

Recordemos que la pareja de nacionalidad venezolana fue asesinada a balazos la tarde del martes 11 de noviembre en el grifo San José, ubicado en la carretera Sullana–Piura.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Adrián Gil Pacheco (26 años) y Eglis Yurimar España Mata (35 años), quienes fueron hallados sin vida junto a sus motocicletas tras recibir múltiples impactos de bala.

El ataque ocurrió cerca de las 5:40 p. m. En el lugar, los peritos hallaron trece casquillos de bala y dos proyectiles, lo que evidencia la violencia del atentado. La Policía y representantes del Ministerio Público acordonaron la zona para realizar las diligencias y levantar los cuerpos.