Pese a las presuntas irregularidades reportadas en las Elecciones Generales 2026, el conteo de actas continúa para definir quiénes pasarán a la segunda vuelta. Con el 93.359% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez alcanza 1,890,544 votos (12.004%), mientras que Rafael López Aliaga suma 1,877,454 (11.921%). Al respecto, el doctor Orlando Vignolo, especialista de la Universidad de Piura (UDEP), señaló que estas anomalías no solo vulneran derechos fundamentales, sino que generan una fuerte tensión en el sistema electoral.

El doctor Orlando Vignolo, profesor de la Facultad de Derecho de la UDEP, precisó que las recientes elecciones generales en el Perú han evidenciado una situación inédita en el sistema electoral, marcada por la falta de apertura de mesas de votación y la consecuente afectación del derecho al sufragio de miles de ciudadanos.

Para el jurista, el proceso electoral debe ser una secuencia ordenada de etapas -desde la convocatoria hasta la proclamación- que garantice la preclusión, es decir, el cierre definitivo de cada fase. Sin embargo, este orden se rompió en Lima debido a que un mero significativo de mesas no se instalaron a tiempo.

No obstante, cuestionó que no se haya suspendido la difusión de resultados preliminares. Sostuvo que debió emitirse una orden general para prohibir cualquier sondeo o boca de urna, ya que estos vulneran el silencio electoral y pueden condicionar el voto. Sin embargo, precisó que esta omisión es un error menor frente a la prioridad de garantizar el derecho al sufragio.

“No es aceptable decir que es una irregularidad y que no pasa nada. Los procesos electorales tienen que ser prístinos. Puede haber problemas en la entrega de materiales, en el transporte o en otros elementos dentro del proceso, pero lo que no puede ocurrir es que el Estado se quede inactivo por tanto tiempo”, enfatizó.

Finalmente, aunque el doctor Vignolo descarta que estos incidentes justifiquen la nulidad de las elecciones en las mesas afectadas, sugiere que se pudo evaluar una extensión del horario de votación original para mitigar las demoras.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, solicitó reprogramar su citación ante la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. El funcionario debía rendir su declaración testimonial ayer viernes como parte de las investigaciones sobre los incidentes ocurridos durante las elecciones generales del domingo 12 de abril.

Con el 93.36% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera la votación con 2,686,331 sufragios (17.057%). La disputa por el segundo lugar se mantiene “voto a voto” entre Roberto Sánchez, quien alcanza los 1,890,544 votos (12.004%), y Rafael López Aliaga, con 1,877,454 (11.921%). Existe una diferencia de apenas 13,090 votos.