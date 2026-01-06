Un grupo de docentes realizó una protesta en la plaza de armas de Piura para exigir al Gobierno Central y al Gobierno Regional el nombramiento de los docentes que aprobaron el concurso público nacional en el 2024.

Ante continuas marchas, un grupo de maestros volvió a exigir a las autoridades de turno el tema del nombramiento a cientos de docentes que se quedaron sin ser parte de este proceso, pese a que aprobaron el concurso público en el 2024.

Al respecto, la profesora de Educación Inicial, Flor López, precisó que no es justo que se quiera convocar a nuevo concurso cuando hay maestros que han aprobado este proceso, incluso desde el año 2022, que aún esperan ser nombrados.

“No es posible que el ministro de Educación gaste 80 millones de soles y quiera convocar a un nuevo concurso, cuando hay maestros que han aprobado el examen. Hay desde el 2022. No es justo”, dijo López.

En tanto, ante la situación de los maestros que esperan una estabilidad laboral, exigen que el sector educación se declare en emergencia. “Pedimos que el sector educación se declare en emergencia, merecemos tener estabilidad laboral. Desde hace años estamos esperando”, indicó la maestra.

Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República José Jerí para que cumpla con su compromiso con el sector educación. “Se les pide el apoyo a todos, a los congresistas porque no es justo que convoquen a otro proceso de nombramiento”, indicó.

Dentro de los pedidos, los maestros también exigieron el pago de sueldos a maestros cesantes y jubilados, el pago de la deuda social, CTS y otros beneficios para los cientos de profesores de la región Piura.

Finalmente, los profesores anunciaron que las medidas de lucha continuarán en las calles, hasta que el gobierno los escuche.