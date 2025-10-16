Decenas de docentes y la directora de la institución educativa San Juan Bautista, ubicada en el asentamiento humano San Martín, en el distrito de Veintiséis de Octubre, reclamaron enérgicamente contra el gobierno regional por la reconstrucción de este colegio, debido a que los más de 1200 estudiantes reciben sus clases en pésimas condiciones.

Más de 50 años y el colegio San Juan Bautista espera la ejecución del proyecto de reconstrucción, el mismo que estaba programado para el mes de noviembre de 2024, sin embargo, el expediente técnico fue observado en el cuarto entregable. Desde entonces esperan por este proyecto.

Mientras tanto, los alumnos del nivel inicial, primaria y secundaria estudian en condiciones deplorables tras indicar que la infraestructura se cae a pedazos y los ambientes son un peligro para la integridad de los alumnos. Además, las ventanas no tienen lunas y el mobiliario está en mal estado.

“Las aulas cada día están en peor estado y no es posible que los alumnos estén a expensas de cualquier caída de techo, ventanas o puertas, incluso, las paredes ya están agrietadas. Ese es el peligro y la preocupación inmediata que tenemos”, dijo la directora Mildre Rivera.

Por su parte, la subdirectora del nivel primaria, Carmencita Chávez, sostuvo que la situación es preocupante y pese a que los funcionarios del gobierno regional han ido a verificar el estado del centro educativo, la situación sigue igual: sin carpetas y las paredes a punto de caer.

“Se han hecho reuniones anticipadas, nos decían que ya salía la reconstrucción, pero hasta ahora no levantan las observaciones. El colegio se está cayendo a pedazos y los niños juegan en plataformas deterioradas y las columnas rajadas. Ya ha ido el gobierno regional, ha verificado el estado, pero seguimos en lo mismo. Queremos la reconstrucción ya”, explicó Chávez.