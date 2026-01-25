Seis personas resultaron heridas en dos accidentes de tránsito. Uno ocurrido en la carretera Piura- Chiclayo la noche del viernes y otro en la vía Piura-Chulucanas la mañana del sábado.

El primer accidente ocurrió en horas de la noche del viernes a la altura del sector Mala Vida, en el Bajo Piura, donde un ómnibus de la empresa de transportes Cavassa chocó con una mototaxi que habría dejado dos personas heridas y varios pasajeros varados.

No obstante, luego de dialogar con la empresa, los pasajeros llegaron a un acuerdo, siguiendo con su destino. Mientras que las personas que iban en la trimovil habrían resultado heridos siendo evacuados a un centro de salud.

En tanto, la mañana de ayer, una camioneta terminó a un lado de la carretera Piura- Chulucanas tras despistarse. Según fuentes policiales, el conductor informó para evitar chocar contra un motorfurgon. El hecho fue atendido por la Unidad de Obras Civiles de la Policía.

En este despiste, tres mujeres resultaron gravemente heridas, siendo llevadas a una clínica de Piura, mientras que el conductor, Florestán Jiménez Adrianzén (28 años), con heridas leves, quedó detenido para las diligencias de ley.