En octubre se cumplen los milagros. Dos jóvenes se salvaron de morir electrocutados, luego de recibir una fuerte descarga eléctrica cuando realizaban labores de mantenimiento en un techo de una vivienda de la urbanización Asociación de Vivienda de la Fuerza Aérea del Perú (Avifap), en Piura.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:35 de la mañana, en circunstancias en que Eryt Alberto Morán Alvarado, de 23 años, y José Santiago Pasache, de 31 años, se encontraban realizando labores de mantenimiento del techo de una vivienda en la urbanización Avifap para evitar las filtraciones de agua por las lluvias asociadas por el Fenómeno El Niño que se registran actualmente en la ciudad de Piura.

Precisamente, en horas de la mañana de ayer se registró una ligera lluvia, y al parecer un cable habría estado expuesto, y sin percatarse lo habrían tocado, recibiendo una fuerte descarga eléctrica, lanzándolos a ambos al suelo.

Ante sus gritos de dolor, inmediatamente sus familiares y vecinos subieron al techo para auxiliarlos y llamaron de emergencia al SAMU.

El personal de salud llegó a los pocos minutos y trasladó a José Santiago Pasache al Hhospital Santa Rosa de Piura. Los médicos le diagnosticaron electrocución y quemadura por descarga eléctrica.

Mientras que Morán Alvarado fue evacuado al Hospital Regional José Cayetano Heredia, ubicado en el distrito de Castilla. A él los galenos le determinaron electrocución y quemadura por descarga eléctrica. Ambos quedaron hospitalizados.

Ante las lluvias registradas en los últimos días, Enosa exhortó a la población a reforzar las medidas de seguridad eléctrica para prevenir accidentes en viviendas y espacios públicos y recomendó evitar el contacto con interruptores, tomacorrientes y aparatos eléctricos cuando se tengan las manos mojadas o se encuentren cerca de superficies húmedas. Si el agua ingresa a la vivienda y alcanza las instalaciones eléctricas, no se deben manipular enchufes, conexiones ni equipos afectados.

El suministro solo deberá desconectarse si el interruptor general se encuentra en un lugar seco y seguro, sin pisar agua ni tocar superficies húmedas; de lo contrario, se debe solicitar ayuda a personal calificado.