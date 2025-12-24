Decenas de docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ayabaca realizaron una protesta en el exterior del Gobierno Regional de Piura para reclamar que a un día de la Navidad no han recibido sus sueldos ni aguinaldo.

Para ello, el decano del Colegio de Profesores de Piura, César Rivera, solicitó al Gobierno Regional y al director regional de Educación de Piura, cumplir con el pago para los maestros como corresponde, sueldo más el aguinaldo, que hasta ayer en horas de la tarde aún no habían sido depositados en las cuentas de los docentes.

“La UGEL Ayabaca sacó un comunicado que iba a pagar el 19 de diciembre luego el 23 y se han cerrado hoy (ayer martes) y creo no tienen presupuesto y hoy ha sacado un comunicado el director de la DREP que están haciendo las gestiones, con esa preocupación que estaba incierto el pago a los maestros nos hemos acercado”, dijo el decano.

Para ello, Rivera explicó que se han reunido con el gerente general del GORE, quien informó que el presupuesto no estaba disponible inicialmente por la falta de un Decreto Supremo, el cual recién habría sido emitido en las últimas horas para cubrir los pagos pendientes.

““Nos han indicado que en el transcurso de mañana (hoy) se estará pagando a los más de 2000 maestros de la UGEL de Ayabaca, esperamos cumplan con su palabra. Detrás de los maestros hay una carga familiar, hijos en la universidad, préstamos por pagar y entonces esto no puede suceder cuando las autoridades gestionen esto a tiempo”, dijo el decano.

De otro lado, dijo que no solo les deben el sueldo sino pagos de aguinaldo, CTS (años atrás) y que cesaron este año y subsidios por luto, bonos, entre otros beneficios que corresponde a los profesores.

Por su parte, el docente del nivel de primaria de colegio en Ayabaca, Percy Llacsahuanga, precisó que es justo el reclamo que están haciendo a la autoridad regional, puesto que han cumplido con su horario de trabajo, por lo que esperan hoy 24 de diciembre reciban sus pagos correspondientes.

“No queremos que se burlen de nosotros, es justo nuestros pagos para todos los docentes. (...) confiamos que la autoridad cumpla con nuestros pagos el día de mañana (hoy)”, dijo el profesor.