Con el fin de reducir el impacto de emergencias y desastres en la salud de la población, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (Cepreced), activó el Plan Regional por Fiestas Navideñas y Fin de Año 2025, que garantiza la continuidad operativa de los servicios de salud y una atención oportuna ante el incremento de riesgos propios de la temporada.

Entre los principales escenarios de riesgo identificados se encuentran los accidentes de tránsito, incendios, enfermedades transmisibles como dengue, infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas, así como intoxicaciones masivas por consumo de alimentos o bebidas en condiciones inadecuadas y la eventual ocurrencia de sismos.

Para hacer frente a estos riesgos, Diresa Piura dispone de una red de 434 establecimientos de salud en toda la región, con el respaldo de 324 brigadistas de intervención inicial y 180 brigadistas comunales. Asimismo, se activaron los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED), que operarán las 24 horas, además del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y la articulación con la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos en las ocho provincias.

Finalmente, la Diresa Piura exhorta a la población a seguir las medidas preventivas, evitar el uso de pirotecnia ilegal y mantener una adecuada manipulación de alimentos, a fin de celebrar unas fiestas seguras y saludables.