Dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito registrado la noche del último domingo en la carretera Paita - Colán. Actualmente se encuentran en el hospital regional “José Cayetano Heredia” del distrito de Castilla, en Piura.

El accidente se registró la noche del último domingo cuando los empleados del INPE, Santos Gallegos Ángel y José Antonio Salinas Herrera, regresaban de Colán a bordo de sus motocicletas y, por razones que investiga la policía, chocaron con una miniván conducida por Samuel Zapata Ayala.

Producto del fuerte impacto, los conductores de ambas motocicletas salieron despedidos por los aires y cayeron pesadamente al pavimento, quedando inconscientes y mal heridos.

Conductores que circulaban por la vía dieron aviso a la policía y serenazgo, quienes los auxiliaron y trasladaron de emergencia al hospital “Nuestra Señora de Las Mercedes” de Paita.

Posteriormente, ambos trabajadores del INPE fueron evacuados de emergencia al hospital regional “José Cayetano Heredia”, en el distrito de Castilla, debido a la gravedad de sus heridas.

Uno de los empleados, José Salinas Herrera, fue internado en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero se conoció que ya fue trasladado al área de cirugía en el mismo nosocomio.

Se conoció que ambos se encontraban en su día de descanso el día que ocurrió el accidente de tránsito.

La policía inició las indagaciones para determinar las causas del accidente.

Debido a la gravedad de sus lesiones y a que ambos no cuentan con familiares directos en Piura, compañeros del INPE vienen realizando gestiones solidarias para apoyar en su recuperación. Cualquier apoyo económico lo pueden realizar al yape número: 934422833 a nombre de Edgar Romero Huaira.