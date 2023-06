Tras la confirmación del fenómeno El Niño Global, el decano del Colegio de Economistas, Raúl Martínez Luna, aseguró que la región Piura como mínimo perdería 2500 millones de dólares. Martínez y la catedrática de la Universidad de Piura (UDEP), Brenda Silupú, indicaron que la agroindustria, pesca y la pequeña y microempresa serán los sectores más perjudicados con las intensas lluvias.

pérdidas. El decano del Colegio de Economistas, Raúl Martínez, aseguró que las pérdidas podrían superar ampliamente los más de 2 mil 500 millones de dólares en todos los sectores.

“Si cogemos la experiencia del 2017, por ejemplo, podríamos tener una pérdida económica en la región de aproximadamente de mil 500 millones de dólares, que es lo mínimo, como consecuencia de este fenómeno en los diferentes sectores como agrícola, turismo, pesquero, comercio”, aseguró Martínez.

El economista recalcó que a nivel histórico ya conocemos los efectos de un fenómeno El Niño, no solo en lo económico, sino también en lo social y lo peor es que las autoridades no realizan obras de prevención.

“La región no está preparada, la población siente que no se toman las acciones de prevención necesaria”, dijo el decano del Colegio de Economistas.

Recalcó que las pérdidas en todos los sectores pueden superar los más de 2 mil 500 millones de dólares y precisamente ese presupuesto es también lo que costaría todo el Plan Integral del río Piura, que bordea los 4 mil 326 millones de soles.

“Vamos a perder lo que no vamos a invertir”, afirmó.

Agregó que con el Niño Global también aumentará la pobreza y extrema pobreza en la zona rural de la región Piura.

“Habrá escasez de productos, aumento de precios, inflación, sueldos que no garantizan que alcance comprar los productos de la canasta familiar y por ende los indicadores de pobreza se incrementarán en 5% si no se toman las medidas preventivas”, subrayó.

A su turno, la catedrática de la UDEP, Brenda Silupú, explicó que las pérdidas serán grandes tras la crisis social, la pandemia, el ciclón Yaku, el dengue, donde las microempresas, pequeños negocios no se han recuperado.

“Piura es una de las regiones bastante golpeada por todo, lo que restringe la reactivación económica de la región. Las pequeñas empresas ya registran pérdidas económicas que no se han recuperado”, dijo Silupú.

La economista agregó que los sectores más perjudicados será el agrícola, la pesca, tal como se afectaron en períodos pasados.

Puntualizó que el empleo no se ha reactivado en la región, las microempresas no se recuperan y por ende no contratarán más personal y el desempleo y pobreza aumentará.

“No generará empleo, no habrá demanda de consumo, el nivel de producción disminuirá, habrá inflación, precios altos, escasez de alimentos, las perspectivas económicas no son favorables”, finalizó.

