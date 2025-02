El empresario César del Valle, gerente general del Grupo del Valle, anunció detalles de un proyecto pionero en Sudamérica, que busca revolucionar el concepto de vacaciones en el Perú. Con una inversión millonaria, esta iniciativa se centra en el desarrollo de clubes de lujo y condominios en las hermosas playas del norte del país, específicamente en Punta Sal, Zorritos y Vichayito.

Nos gustaría empezar hablando sobre los proyectos que tienen en el norte peruano. ¿Podría darnos una visión general?

Claro. El concepto principal es desarrollar un club vacacional en formato de lujo, algo diferente a lo que se encuentra actualmente en el mercado, que usualmente se limita a hoteles y restaurantes. Hemos desarrollado el concepto de Hayat y aquí tenemos Hayat Club Punta Sal, que es un club vacacional de lujo, que ofrecerá acceso permanente a través de una membresía única. Además, integraremos un condominio [Hayat Villa Punta Sal], permitiendo a los interesados tener una propiedad dentro del club. Este concepto es único en Sudamérica, por lo que esperamos una fuerte demanda.

¿Cómo van los avances en cuanto a estos proyectos?

El primer proyecto, en el que ya estamos trabajando con movimiento de tierras [Hayat Club Punta Sal], tiene una inversión de 80 millones de dólares. Este proyecto nosotros lo estamos entregando en el primer trimestre del 2027, con lo cual nosotros vamos a ejecutar este año 50 millones y 30 millones ejecutaremos en el año dos para poder entregarlo. Es un proyecto con financiamiento de capitales peruanos. Pero también hemos comprado terrenos en Zorritos y Vichayito. En Zorritos también presentaremos un proyecto este año, con una inversión de 30 millones de dólares.

¿Cuál es la expectativa de rentabilidad y el público objetivo que manejan en estos proyectos?

Esperamos atender a una demanda aproximada de 50,000 personas en el primer trimestre de la temporada de verano, y 70,000 en el segundo año. Este es un proyecto con capitales peruanos, lo que refleja nuestro compromiso con el desarrollo local. La idea es ofrecer un nuevo modelo de negocio, un producto que no existe actualmente ni a nivel nacional ni internacional. Por ejemplo, gente de Ecuador nos han indicado que este modelo de negocio no existe en su país pero hay mucha demanda, no existe en Chile, tampoco en Argentina, con lo cual nosotros vamos a ofrecer este modelo como único en Sudamérica.

¿Qué distingue a su propuesta de los formatos hoteleros tradicionales que ya existen en el país?

Lo que nos diferencia es que no solo somos un hotel o restaurante, sino un club vacacional de lujo que ofrece membresía para acceso permanente. Además, la integración de condominios dentro del club es un concepto innovador que no se encuentra en el mercado. Esto atrae a un público que busca exclusividad y un estilo de vida vacacional diferente.

¿Por qué eligieron el norte del Perú para este ambicioso proyecto?

Elegimos el norte peruano por la belleza de sus playas, la gastronomía, y su continuo crecimiento. Además, el mercado peruano consume mucho las playas del norte. Pensamos que Punta Sal, Zorritos y Vichayito tienen un gran potencial. El norte es la primera experiencia de desarrollo de nuestras marcas. Sin embargo, también tenemos proyectos en el sur y en Arequipa.

¿Cuál es el impacto en la generación de empleo para las comunidades locales con este proyecto?

Generaremos aproximadamente 1,000 puestos de trabajo permanentes entre los tres proyectos, beneficiando a 500 familias de las zonas aledañas. Buscamos involucrar a la comunidad en las áreas de gastronomía, mantenimiento, seguridad, limpieza, y actividades dentro de la playa, como escuelas de natación.

¿Qué medidas están tomando en cuanto al impacto ambiental y para asegurar la sostenibilidad del proyecto?

Nos comprometemos a ser autosostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Contamos con los permisos correspondientes y estamos implementando sistemas de autoabastecimiento energético con placas solares. Queremos que este club no solo sea de lujo, sino también autosostenible y cuente con certificaciones ambientales.

¿Tienen planes de expandirse a otras regiones?

Sí, estamos evaluando dos zonas, Paracas con un terreno de 92 hectáreas y una inversión de 150 millones de dólares; y Chancay con una inversión aún no determinada. En Paracas proyectamos un concepto similar al de los clubes vacacionales del norte, y en Chancay, un condominio integrado a almacenes logísticos.

Cabe precisar que el proyecto Hayat Club Punta Sal será el primer Club de Playa privado y de lujo en el país, ubicado en el distrito de Canoas de Punta Sal, en la región Tumbes, uno de los mejores balnearios del norte peruano. Sus operaciones se iniciarán en el 2027 y espera atraer a 50 mil personas entre peruanos y extranjeros, especialmente de Ecuador, Chile y Argentina, en una extensión de más de 22 hectáreas de terreno en primera línea de playa.