Un verdadero vía crucis sufren actualmente los docentes destacados en las localidades de la sierra de Piura y los mismos estudiantes, para llegar a sus instituciones educativas, pues a diario tienen que arriesgar sus vidas al tener que caminar hasta tres horas, en medio de constantes y peligrosos deslizamientos y huaicos que se registran a consecuencia de las torrenciales precipitaciones pluviales.

Prueba de ello, son los siete docentes de la institución educativa San Martín del centro poblado Calangla, en el distrito de San Miguel de El Faique, en la provincia de Huancabamba, que el martes tuvieron que caminar más de tres horas en medio de derrumbes que dejan la caída de huaicos, producto de las intensas lluvias. Incluso una de las profesoras quedó atrapada en medio del barro, por lo que tuvo que ser auxiliada y rescatada por los pobladores de la zona.

Los maestros aseguraron que no solo ellos tienen que exponerse a diario para llegar a los colegios, sino también los mismos estudiantes, por lo que decidieron suspender las clases de forma temporal para resguardar la integridad de la población estudiantil.

“Hemos decidido, junto con el director, suspender las clases de manera temporal debido a que los estudiantes provienen de otros centros poblados y caseríos y para poder llegar a este colegio ponen en riesgo sus vidas, muchos de ellos caminan entre 1 a 2 horas para poder llegar a la escuela y, encima, llegan totalmente empapados, al igual que los docentes”, precisó una docente, que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Los afectados solicitaron a las autoridades a ser flexibles, a no exponerlos y respetar lo estipulado por la Dirección Regional de Educación de Piura, que deja a potestad de los directores el inicio de las clases presenciales. “Somos un grupo de docentes que trabaja en la sierra piurana a una hora y media aproximadamente del distrito de San Miguel del Faique, cuando hemos subido el lunes en la mañana nos encontramos con deslizamientos, desbordes en algunos caseríos y el martes para regresar en el Guayabo se registró un huaico y deslizamiento de lodo y hemos estado entrampados por bastante tiempo y si no es por la ayuda de los pobladores y niños, no lograríamos salir, hemos caminado más de tres horas”.

Recalcaron que ellos son seres humanos y tienen familias y muchas veces dejan todo por ir en busca de su vocación. “No podemos poner en jaque no sólo la vida de los estudiantes, sino también que tenemos que cuidarnos para poder seguir brindando lo mejor de nosotros. Instamos y pedimos a las autoridades de la UGEL de Huancabamba a respetar las disposiciones emitidas por la Dirección Regional de Educación de Piura sobre que cada director tiene autonomía para poder decidir la continuidad o no de las clases presenciales”.

Además de ese vía crucis, los colegios con cada lluvia que se registra terminan inundados. Recordemos que de un total de 1,341 instituciones educativas, el 40%, está en riesgo de colapso y necesita ser demolido para ser reconstruido. Es decir, casi la mitad de los colegios podría venirse abajo ante un sismo o lluvias intensas.