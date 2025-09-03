Un hombre que tiene antecedentes por diversos delitos fue capturado por la policía en el interior de un hospital, a donde llegó tras resultar herido de bala, en el distrito de Castilla, en la región Piura.

Se trata de Carlos Alberto Solano Gómez (38 años), intervenido el lunes en horas de la tarde, en el interior del Hospital Regional José Cayetano Heredia, en Castilla.

Él llegó al mencionado nosocomio con una herida de bala en el brazo izquierdo.

Según contó a la policía, cuando circulaba en un mototaxi como pasajero en la intersección de la calle Talara con la calle Miraflores en el distrito de Castilla, se percató de una gresca entre un grupo de varones y escuchó disparos.

Precisamente un proyectil de arma de fuego le impactó en el antebrazo izquierdo, siendo auxiliado y trasladado de emergencia al hospital.

En el nosocomio es donde el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), lo intervino y trasladó hasta la sede policial.

El médico le diagnosticó a Solano Gómez herida por proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo y excoriaciones por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo.

Se conoció que según el Sistema Integrado de Investigación Criminal (Sirdic) de la Policía Nacional del Perú, Solano Gómez registra detenciones por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en banda, entre otros.

Asimismo, tienen requisitoria por el delito de hurto agravado del Primer Juzgado de Piura, entre otros.

En tanto, al lugar de los hechos donde habría ocurrido la gresca callejera, llegó personal de la Oficina de Criminalística (Oficri) para realizar la inspección técnica policial y recoger casquillos de los proyectiles.

Asimismo, personal de Homicidios realiza las indagaciones, además de entrevistas a testigos, así como búsqueda de cámaras de seguridad, entre otros.