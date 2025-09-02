Un joven fue encontrado sin vida en el sector “El Pozo”, en el distrito de Las Lomas. La policía inició las investigaciones para determina la causa de su deceso.

El cuerpo de Roger Rosa Rivera (27 años) ocurrió en horas de la mañana por un grupo de pobladores, quienes lo encontraron en la mencionada zona, en medio de arbustos y maleza. Este lugar, según los pobladores, sería concurrido por personas que consumirían bebidas alcohólicas y consumen sustancias ilícitas.

La familia del occiso aseguró que el domingo salió en compañía de sus padres a un sepelio y en horas de la tarde despareció y nunca llegó a la casa de su abuela, donde pernoctaba.

Ellos presumen que habría sido asesinado en otro lugar y arrojado en el sector El Pozo, en Las Lomas, por lo que exigen tanto a la policía como a la fiscalía investigar su muerte.

El cuerpo del joven fue internado en la morgue de Piura para la necropsia de ley y determinar la causa de su deceso.

Además, la policía ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad que se ubican en los alrededores.

Los moradores pidieron a las autoridades constantes operativos y limpieza a El Pozo, que está llena de maleza.