A cinco años de prisión suspendida y la inhabilitación para ejercer toda función pública, fueron sentenciados tres suboficiales de la PNP, acusados de solicitar S/3,000 a un transportista, a cambio de dejarlo continuar con los pasajeros extranjeros que trasladaba en una miniván en la provincia de Talara, en la región Piura.

[PUEDES VER: Mecánico y motociclista mueren en violentos choques]

La medida fue obtenida por el primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, a cargo del fiscal provincial Luis Ramos Rioja, que logró conseguir la sentencia contra los suboficiales de la PNP, pertenecientes a la comisaría de Talara Alta, Santos Marcelo Toro, Andy Alama y Jhony Lizama Prado, declarados como autores del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Asimismo, el juzgado dispuso la inhabilitación contra los tres efectivos policiales para ejercer toda función pública. La fiscal Megume Tukary Castro Ferrer fue quien, en audiencia desarrollada el domingo 31 de agosto, sustentó los cargos, la pretensión de sentencia y la reparación civil, contra los policías, logrando que los acusados aceptaran íntegramente los hechos imputados.

Los policías fueron denunciados de solicitar S/3,000 a un transportista. Luego, el dinero fue depositado vía Yape a la pareja de uno de los suboficiales, cuya prueba fue clave para la investigación. Tras ello, los policías y fiscales detuvieron a Lizama.