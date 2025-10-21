Conmoción total entre los pobladores del Medio Piura causó el hallazgo del cuerpo sin vida del docente Vicente Andrés Coronado Ramos, de 46 años, que trabajaba en la institución educativa “Divino Maestro” de la provincia de Sechura.

El cuerpo del profesor fue encontrado aproximadamente a las 5 de la tarde de ayer lunes en una casa rústica (triplay y carrizo), ubicada en el asentamiento humano Pablo de la Flor.

Según las primeras investigaciones policiales, el docente yacía sin vida sobre un colchón de espuma en posición cubito ventral, con el dorso descubierto, pantalón jean de color azul.

Precisamente su hermano, Delfor Coronado Ramos (48 años), fue quien tuvo la penosa tarea de identificar y reconocer el cuerpo. Él había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 18 de octubre del 2025 en la comisaría de La Arena y cuya denuncia la realizó Ángela Ramos de Coronado.

La zona fue aislada por personal de la comisaría de La Unión y al cierre de la presente edición se esperaba la llegada del representante del Ministerio Público de Catacaos, Kevin Samir García Moscol, además del médico del Instituto de Medicina Legal y del personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri).

El cuerpo del docente será trasladado hasta la morgue de Piura para practicarle la respectiva necropsia de ley y determinar fehacientemente la causa de su deceso y determinar si se trata de un crimen.

Los familiares y amigos de la víctima reclaman una profunda investigación para esclarecer los hechos de este lamentable suceso. Transcendió que en el lugar no se habría encontrado su motocicleta con la que desapareció.

De otro lado, la tarde del último domingo 19 de octubre, se registró un lamentable accidente donde el conductor de un vehículo, identificado como Ángelo Meléndez Palacios, perdió la vida tras un trágico despiste en plena carretera del distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba, en la sierra de Piura.

Autoridades y vecinos del lugar acudieron rápidamente al rescate, sin embargo, nada pudieron hacer para salvar su vida. “Descansa en paz primo Angelito, Dios te llevó al mejor lugar donde vivirás eternamente, siempre te recordaremos como una excelente persona, alegre, servicial”, escribieron sus familiares.