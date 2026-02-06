En el marco de sus acciones permanentes de supervisión y control del consumo eléctrico en los diferentes sectores de las provincias y distritos de Piura y Tumbes, Enosa conforme a lo facultado por ley, realizó una intervención técnica inopinada en los centros comerciales, instituciones diversas, detectando recientemente un restaurante de Piura, ubicado en un centro conocido como El Molino, irregularidades en su sistema de suministro eléctrico con la finalidad de no registrar el consumo real.

Durante las labores de inspección, el personal técnico de Enosa intervino el establecimiento “Restaurantes Mistianos S.A.C.”, conocido comercialmente como Piqa, donde se identificó una instalación irregular que alteraba el funcionamiento normal del sistema de medición.

De acuerdo con el informe técnico, el local contaba con una línea directa no autorizada, situación que generó daños en el equipo de medición e impedía el registro preciso del consumo real de energía eléctrica.

Tras la detección de la irregularidad, Enosa procedió a la normalización de la conexión eléctrica. Para ello, se retiró la conexión irregular y se efectuó el cambio del medidor dañado, con el objetivo de restablecer el correcto registro del consumo energético conforme a la normativa vigente del sector eléctrico.

Asimismo, la empresa informó que se realizará el cálculo del consumo eléctrico no registrado hasta la fecha de la intervención, el cual será considerado dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

Los representantes del establecimiento tomaron conocimiento de las observaciones detectadas y de las acciones ejecutadas por la empresa.

Finalmente, Enosa reiteró que continuará desarrollando intervenciones técnicas y acciones de supervisión en distintos sectores de la ciudad de Piura, con el fin de promover el uso responsable del servicio eléctrico y salvaguardar la seguridad del sistema y de la población.