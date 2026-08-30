Dentro del plan de contingencia ante el FEN, Enosa viene inspeccionando los grupos electrógenos y los siete suministros vinculados a servicios esenciales del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa, y en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) recientemente revisaron los sistemas de respaldo e instalaciones de diez centros de salud de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla, Catacaos, La Arena y La Unión.

El Gerente Regional de Enosa Ing. Pedro Carrasco Vásquez y el Director del Hospital Santa Rosa Dr. Oscar Requena Ramírez, constataron las inspecciones técnicas que se realizaron a los dos grupos electrógenos, el estado de sus instalaciones conectadas a las redes eléctricas y además abordaron los proyectos de instalar nuevos equipos eléctricos para atender la demanda de pacientes.

Las verificaciones comprenden siete suministros vinculados a servicios esenciales, el almacén de vacunas y su cadena de frío; el hospital principal, que cuenta con dos grupos electrógenos; un suministro adicional destinado al área de tomografías; la planta de oxígeno del hospital principal; la planta de oxígeno de La Videnita; los consultorios externos ubicados en La Videnita; y el área de Oftalmología.

En coordinación con DIRESA Piura, ENOSA inspeccionó los sistemas de respaldo eléctrico e instalaciones de diez establecimientos de salud como en Los Algarrobos (Piura); Santa Julia, Consuelo de Velasco y San José (Veintiséis de Octubre); Tacalá, LARESA y María Goretti (Castilla). Además los establecimientos de salud de Catacaos, La Arena y La Unión.

Durante las inspecciones participan personal técnico especializado del área comercial, distribución y generación de ENOSA revisaron el estado de los grupos electrógenos y de los sistemas de transferencia automática (STA), dispositivos que permiten activar el equipo de respaldo cuando se interrumpe el suministro eléctrico y restablecer la conexión a la red una vez normalizado el servicio.

Cuando se identifica la necesidad de mantenimiento o reparación de un grupo electrógeno, ENOSA recomienda al representante de DIRESA solicitar al establecimiento correspondiente que gestione el requerimiento respectivo, teniendo en cuenta que esto corresponden al sector Salud.

Estas acciones preventivas buscan identificar con anticipación las condiciones de los sistemas de respaldo eléctrico y contribuir a que los establecimientos de salud puedan mantener la continuidad de sus servicios esenciales durante la temporada de lluvias. Similares acciones se realizarán en las provincias de Piura y Tumbes.