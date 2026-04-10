Como parte de su plan de mantenimiento preventivo y en coordinación con autoridades locales, Enosa viene intensificando los trabajos de poda de árboles cercanos a redes eléctricas en diversos sectores de Piura, con el objetivo de prevenir riesgos eléctricos y garantizar la continuidad del servicio en beneficio de la población.

Las intervenciones se desarrollan en zonas estratégicas como Castilla, especialmente en áreas cercanas a la subestación eléctrica, donde la vegetación representa un riesgo para la infraestructura. En una primera etapa, las cuadrillas ejecutaron poda con herramientas manuales en árboles de menor altura, mientras que actualmente los trabajos se concentran en ejemplares de gran tamaño mediante el uso de maquinaria especializada, lo que permite una intervención más segura y eficiente.

De manera paralela, Enosa viene brindando apoyo a la municipalidad de Piura con el uso de grúa especializada para la ejecución de trabajos de poda en la carretera hacia La Legua. Estas labores, realizadas por personal municipal, buscan retirar ramas y árboles que invaden la vía, los cuales no solo dificultan el tránsito vehicular, sino que también representan un riesgo para las redes eléctricas y la seguridad de conductores y peatones. Los trabajos se vienen desarrollando desde este tramo y se extenderán hasta el sector del grifo Daniel.

Asimismo, las acciones de poda preventiva continuarán en otros puntos priorizados de la ciudad como Goretti, Primavera, 15 de Septiembre y zonas cercanas a la avenida Luis Montero, además de sectores de La Arena y Medio Piura, donde previamente se han identificado condiciones de riesgo por la cercanía de la vegetación a las redes eléctricas.

Estas intervenciones responden a un trabajo planificado de identificación de puntos críticos, lo que permite actuar de manera oportuna y ordenada, reduciendo la probabilidad de interrupciones del servicio y accidentes eléctricos.