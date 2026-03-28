El Gobierno Regional de Piura oficializó la entrega del terreno para el futuro Hospital de Alta Complejidad que permitirá continuar con los estudios y el diseño integral del proyecto bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno y en la modalidad Fast Track, lo cual beneficiará a más de tres millones de personas del norte del país.

En una ceremonia, el gobernador regional, Luis Neyra, representantes del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) y persona de salud, indicaron que es un gran avance el cual evitará que los pacientes con enfermedades complejas tengan que trasladarse a otras regiones, pues muchos eran derivados a Chiclayo o a la ciudad de Lima para sus tratamientos.

Durante la celebración de este importante avance, las autoridades resaltaron que este hospital contará con tecnología de última generación y se incluirá un helipuerto para atender a los pacientes procedentes de zonas alejadas de Piura, Tumbes y Cajamarca.