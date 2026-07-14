La EPS Grau informa a la ciudadanía que, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura (MPP), ayer lunes brindó apoyo con un camión hidrojet para atender los aniegos registrados en el sistema de drenaje pluvial ubicado en la avenida Sullana, a la altura del Complejo de Mercados.

La empresa precisó que la infraestructura afectada corresponde al sistema de drenaje pluvial administrado por la Municipalidad Provincial de Piura. Los aniegos se presentan en la intersección de la avenida Sullana con el jirón Blas de Atienza y habrían sido ocasionados por el arrojo de residuos y descargas inadecuadas que obstruyen el sistema.

“Como parte del trabajo articulado con las autoridades locales, hemos coordinado el apoyo con nuestra maquinaria hidrojet para contribuir a la atención de esta emergencia y facilitar el restablecimiento de las condiciones de transitabilidad en la zona”, informó EPS Grau.

Durante la limpieza retiraron residuos que provocaron el atoro en el sistema de drenaje pluvial.