Un grupo de vecinos de la cuadra 2 de la calle Arequipa, en el centro de Piura, protestó contra la EPS Grau debido al colapso del sistema de desagüe que padecen desde hace más de dos meses. Las aguas servidas exponen a la población a olores nauseabundos que afectan, principalmente, la salud de niños y ancianos.

A pesar de las constantes quejas de los moradores de esta calle presentadas ante la empresa prestadora y otras instituciones del sector, los residentes denunciaron que sus reclamos han sido completamente ignorados, prolongando una crisis sanitaria que ya lleva dos meses sin solucionar.

Según los afectados, el personal técnico de la EPS Grau solo acudió al lugar en una ocasión, pero se retiró sin resolver el problema. Desde entonces, conviven con emanaciones fétidas que se vuelven insoportables en las horas punta, invadiendo el interior de las viviendas e impidiéndoles realizar actividades básicas como comer o descansar con tranquilidad.

“Llevamos meses con estos olores putrefactos que sale de ese desagüe. Estos olores afectan a mi papá que lo tengo delicado y no puede oler todo esto, además de los vecinos que nos afectan de alguna manera. La EPS Grau no nos hace caso. Vienen, miran y nos dicen que va a venir otro especialista y nunca llega”, dijo Ana Huachillo.