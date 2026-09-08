La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. informó que, personal operativo continúa ejecutando trabajos de limpieza y descolmatación del sistema de alcantarillado en el Cercado Urbano de Piura, con apoyo de maquinaria hidrojet.

Al respecto, la Jefatura Zonal Piura señaló que la afectación se encuentra relacionada con los trabajos de la obra de pistas y veredas que se ejecuta actualmente en este sector de la ciudad. Durante las labores de limpieza, el personal de la EPS Grau ha encontrado acumulación de arena y diversos residuos al interior de los buzones, incluso bloques de cemento, lo que ha generado obstrucciones y dificultades para la normal evacuación de las aguas residuales.

“Desde el miércoles 2 de setiembre, nuestro personal especializado viene trabajando en la intersección de las calles Tacna y Huánuco, realizando labores de limpieza y succión de los sólidos acumulados en las redes. El movimiento de tierras generado por la obra en ejecución ha ocasionado el ingreso de arena al sistema de alcantarillado, restringiendo su capacidad de evacuación y generando afloramientos en las zonas más bajas”, señalaron voceros de la empresa.

La EPS Grau precisó que el arenamiento y obstrucción registrados en el sistema de alcantarillado de la calle Tacna han restringido el normal flujo de las aguas residuales provenientes de la zona norte hacia el sur de la ciudad, situación que ha incidido en los afloramientos registrados en la intersección de las calles Lima y Lambayeque.

Finalmente, la entidad prestadora reafirmó su compromiso de continuar ejecutando las labores operativas necesarias para retirar los sólidos y sedimentos acumulados, recuperar progresivamente la capacidad hidráulica de las redes y normalizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado en este sector de la ciudad.