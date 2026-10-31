La Región Policial Piura confirmó el despliegue de un equipo especial de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de inteligencia para esclarecer el brutal ataque armado perpetrado contra una familia de comerciantes del mercado modelo de Piura.

En conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Danil Jares, indicó que, debido a la modalidad empleada, la principal hipótesis de la Policía apunta a un homicidio por encargo. Por ello, la jefatura policial dispuso la intervención directa del área de Homicidios liderada por el coronel Carlos Morales, junto a personal del Ministerio Público, con el objetivo de ejecutar las diligencias de campo e incorporar las pruebas biológicas, balísticas y testimoniales a la carpeta fiscal.

“Este caso es un caso lamentable, lo que podemos decir en este momento, se trataría de un homicidio por encargo. El centro de la policía de investigación se reuniría y lo ha indicado. No podemos dar mayores detalles porque no podemos entorpecer las investigaciones. Ya hay equipo fiscal juntamente con personal de homicidio de la DIVPOL de Piura y personal de inteligencia pública están realizando ya las diligencias policiales con la finalidad de obtener información y recabar algunas pruebas que posteriormente vamos a incorporarlo a la carpeta fiscal”, dijo el general.

Asimismo, señaló que los sicarios habrían ido directamente al patriarca de la familia Golles Herreros, ya que es quien presenta más impactos de bala en el cuerpo.

“Pero sí este es un homicidio por encargo y estos criminales venían al parecer por el patriarca, por el papá, toda vez que él es el que tiene la mayor cantidad de impactos en el cuerpo”, dijo Jares.

Respecto a un audio que viene circulando en redes sociales y que presuntamente involucraría a un efectivo policial en el entorno del caso, el comando policial precisó que dicha información forma parte de la investigación y se mantiene bajo estricta reserva legal. Asimismo, señaló que por el momento todas las unidades operativas y de inteligencia están enfocadas exclusivamente en la pronta identificación y captura de los autores materiales e intelectuales del crimen.

De otro lado, la Policía indicó que, según información brindada por los propios deudos, la presunta banda venía extorsionando a la familia Golles Herreros desde hace dos meses exigiendo fuertes sumas de dinero vinculadas a sus negocios en el mercado de Piura. Además, por los procesos legales que mantienen ambas familias.

De otro lado, según información policial, el occiso Jhon Goyes Herreros registra denuncias por lesiones y presunto robo, mientras que Carolina Golles no tiene antecedentes policiales. Hervin Golles (herido) también registra denuncias por presunto robo y lesiones.

Finalmente, la Policía se comprometió a resolver este caso y llevar ante la justicia a los responsables del atentado. Las autoridades ratificaron que la fuerza policial regional se encuentra en alerta y coordinando estrechamente con las fiscalías correspondientes para agilizar la toma de declaraciones, el peritaje a la camioneta siniestrada y el análisis de las cámaras de seguridad de las zonas aledañas. Habría un video donde van dos personas, quienes serían los presuntos sicarios.