Entre escenas de profundo dolor y el eco de sus composiciones, fue despedido Dennys Quevedo Godos, líder y fundador de la agrupación piurana Zafiro Sensual.

El sepelio se llevó a cabo en el cementerio Parque del Recuerdo, donde una multitud de deudos se congregó para rendir homenaje al músico, quien falleció la madrugada del pasado sábado 27 de diciembre.

Durante la ceremonia fúnebre, su esposa ofreció un desgarrador testimonio sobre la convivencia y el vínculo que los unía.

“Dennys fue, es y será el amor de mi vida”, expresó ante el féretro, describiéndolo no solo como su esposo, sino como su compañero constante y su principal fortaleza.

Ante la incertidumbre del duelo, manifestó que sus hijos son ahora su único consuelo y se comprometió a mantener viva la memoria del artista. “Su legado va a continuar. Honraremos su memoria como siempre lo hizo y como lo quiero yo ahora”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado a los seguidores de la agrupación para que la obra de Quevedo no caiga en el olvido. “Les pido, nunca lo olviden. Recuérdenlo siempre en cada letra de sus composiciones”, instó a los presentes en medio de la despedida.

Por su parte, Florencio Quevedo, padre del difunto líder de Zafiro Sensual, recordó con orgullo los inicios de su hijo, quien desde los cinco años mostró una inclinación innata por la música de forma autodidacta.

Según relató, Dennys compaginó su pasión artística con la formación académica, llegando a ocupar el primer puesto en su ingreso a la universidad y graduándose en la carrera de Contabilidad.

“Él me dijo: ‘Papito, voy a cumplir tus deseos, voy a terminar mi carrera, pero yo la música no la voy a dejar nunca’”, recordó Florencio sobre la determinación de su querido hijo.

El patriarca de los Quevedo destacó que el músico poseía un talento especial que lo llevó a brillar en diversos escenarios, incluso en condiciones precarias en sus inicios en San Jorge. El féretro fue descendido entre lágrimas y pedidos de justicia por su memoria.