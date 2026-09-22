Diversos estudiantes participaron de la estrategia “Ruta de Flagrancia” en la ciudad de Sullana, iniciativa impulsada por el Poder Judicial que busca fortalecer el conocimiento y la sensibilización de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia penal frente a la comisión de delitos flagrantes.

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La jornada fue realizada con los alumnos de la institución educativa San Benito de Palermo del distrito de Salitral. Asimismo, el personal judicial desarrolló la escenificación de un caso de conducción en estado de ebriedad donde los estudiantes pudieron conocer de manera directa el trabajo articulado que realizan el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Defensa Pública en la atención de casos de flagrancia.

Asimismo, se contó con la participación de la jueza coordinadora de la Unidad de Flagrancia, María Jacinto Atoche, quien tuvo a su cargo la simulación de la audiencia correspondiente al caso representado, explicando a los estudiantes el desarrollo de las actuaciones judiciales y el rol de los diferentes actores del sistema de justicia.