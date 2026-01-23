Ante los cuestionamientos a la norma que prohíbe que dos personas circulen en una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia como la región Piura, el presidente José Jerí anunció que buscará un “punto de equilibrio” para que la medida beneficie a todas las partes. Con ello, el mandatario abrió la posibilidad de modificar dicha restricción. En tanto, la Asociación de Motociclistas del Perú propuso algunos cambios a la criticada medida.

Fue tras la reunión que sostuvo Jerí en Palacio de Gobierno con dirigentes de motociclistas para dialogar sobre las nuevas medidas de tránsito en estados de emergencia, específicamente, la prohibición de dos personas en motocicleta.

El mandatario explicó que esta disposición no busca afectar el libre tránsito de los conductores, sino fortalecer la seguridad ciudadana frente a la delincuencia. Asimismo, aseguró que buscará un punto de equilibrio para que la medida sea favorable para todos, considerando las preocupaciones del sector motero.

Además, reconoció la preocupación de los motociclistas que dependen de este transporte para su actividad laboral y familiar.

PROPUESTA. Al respecto, José Antonio Rossi, vicepresidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, propuso modificar la medida dictada por el Gobierno Central debido a su impacto negativo en el sector. Rossi destacó que muchas familias dependen de este vehículo para trasladarse a sus centros laborales y realizar sus gestiones diarias.

“(...) Deben reconocer que se equivocaron (en la medida). Algunas (propuestas) es que se manejen horarios, desde las 10 u 11 de la noche, hasta las 5 de la mañana (que prohíban dos en motocicleta), ya que es donde los delincuentes mayormente actúan. Ahora, las personas que quieran circular, quizás para sus centros de labores en ese horario, que saquen un salvoconducto como ocurrió en la pandemia (de Covid-19) con sus datos y la persona que trasladarán para que sean verificados por la Policía”, señaló Rossi.

Indicó que la medida debe modificarse, debido a que no combate la delincuencia y, por el contrario, afecta la economía de los ciudadanos que se ven obligados a recurrir a otros medios de transporte.

“Está perjudicando a los ciudadanos que necesitan trasladarse en una moto con su familiar, con su pareja o hijos, sea por trabajo, por necesidad o por otro motivo. Además, ahora tenemos que separar un presupuesto económico para un pasaje adicional diario para que nuestro familiar se traslade en vehículos, exponiéndolos a otro tipo de delincuencia”, señaló el dirigente.

Por otro lado, hoy sostendrán una reunión en el MTC en Lima sobre la prohibición de dos personas por motocicleta. Dependiendo de ello, determinarán si acatan un paro. Asimismo, abordarán el desabastecimiento de placas para unidades nuevas, entre otros temas.