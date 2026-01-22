El Poder Judicial dictó 8 meses de prisión preventiva contra dos suboficiales de la Policía Nacional -uno en actividad y otro en retiro- tras amenazar a un ciudadano con armas de fuego pertenecientes a otros colegas. Uno de ellos intentó fugar en un vehículo, en la provincia de Sullana.

La audiencia de requerimiento que inició por la mañana y se prolongó hasta la tarde, fue sustentado por el fiscal Egberth Venegas de la Primera Fiscalía Penal. Durante la sesión, expuso los alegatos y fundamentó el pedido contra los agentes policiales involucrados.

Ante esto, la jueza Silvia Rodríguez, del Tercer Juzgado Transitorio de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Sullana, ordenó la prisión preventiva contra el suboficial PNP en retiro Jaime Giulio García, por el presunto delito de homicidio calificado, en grado de tentativa y porte y uso de armas de fuego en estado de ebriedad.

Asimismo, dictó la misma medida contra el efectivo policial Anderson Antonio Reinoso Zevallos, que se encontraba de vacaciones por presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de uso o porte de fuego y municiones.

Ante las autoridades, los investigados no ofrecieron una actitud voluntaria de reparar el daño causado. Además, pese a haber sido detenidos presuntamente en flagrancia delictiva, niegan responsabilidad respecto ante los hechos que se le imputan.

La intervención ocurrió la noche del pasado 17 de enero, cuando la Policía detuvo a Giulio García en el distrito de Bellavista, debido a la denuncia de un ciudadano que había sido amenazado con un arma en el frontis de su casa. En la zona, los agentes encontraron el arma oculta.

Asimismo, los agentes policiales intervinieron en estado de ebriedad a Anderson Reinoso en un vehículo, quien arrojó una pistola abastecida con 3 cartuchos, de propiedad de otro efectivo policial.