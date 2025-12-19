Con un incremento superior al 25% en homicidios, el ex jefe de la Región Policial de Piura, Máximo Vargas Hugo, señaló que se necesita una reforma estructural urgente en la Policía y el sistema penitenciario para frenar la sangrienta proyección hacia el 2026. La región Piura registra 147 homicidios hasta mediados de diciembre de 2025.

Con un saldo de 147 homicidios a la fecha, la cifra no solo supera los 116 casos registrados el año pasado en la región Piura, sino que evidencia un incremento superior al 25% en la actividad criminal, principalmente bajo la modalidad de sicariato.

Para ello, el exjefe de la Región Policial de Piura, coronel (r) Máximo Vargas Hugo, declaró que de acuerdo con la situación que atraviesa Piura ante la ola delincuencial, calificó como una “preocupación permanente”, tanto para la población como para las autoridades de turno.

Agregó que las instituciones encargadas de brindar seguridad y protección no han estado a la altura de las circunstancias, permitiendo que las actividades delictivas se disparen a niveles alarmantes.

“Los registros de hechos criminales durante el año 25 dejan una preocupación permanente, me imagino más en la población y en las autoridades de turno. Vemos que las instituciones de dar seguridad y protección a las personas, las instituciones de perseguir y combatir el delito, pues no han estado a la altura de las circunstancias y por eso es la razón de la cual las actividades criminales se han disparado”, precisó.

Sostuvo que en el tema de la seguridad se debe evaluar, analizar y reflexionar y desde ahí replantear e implementar otros planes y estrategias para el año 2026.

“Esta situación social tiene que revertirse el próximo año, porque no podemos continuar y no podemos comentar que el 2026 se produjeron cifras de homicidios, de extorsiones mayores que al 2025”, dijo Vargas Hugo.

Asimismo, señaló que uno de los puntos más críticos mencionados es la necesidad de una reforma profunda y nacional, que no se limite solo a la Policía sino a los operadores de justicia y en el INPE.

“(...) la Policía no ha sido fortalecida con los medios que necesita para combatir la delincuencia. Igual están las otras instituciones con sus propias crisis: Ministerio Público, Poder Judicial, INPE ni qué comentar, porque ya eso está sobrecomentado que hay una crisis profunda en el sistema penitenciario, entonces tiene que haber una renovación, tiene que haber una reforma profunda para que esto no continúe de esta manera. Hechos de corrupción permanente en estas instituciones se tienen que erradicar y se tiene que priorizar la atención a las personas, a las víctimas. Esa debe ser la prioridad de estas instituciones”, acotó.

Finalmente, dijo que la población exige resultados concretos tras un año marcado por la inseguridad.