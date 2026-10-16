La Municipalidad Provincial de Sullana notificó a EPS Grau para que adopte medidas correctivas inmediatas ante dos hundimientos registrados en la cuadra uno de la avenida Santa Rosa, entre la plaza Miguel Checa y el Hospital de Apoyo II-2, debido a que representan un riesgo para los peatones y conductores.

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El personal edil constató dos forados atribuidos, aparentemente, al deterioro del subcolector de desagüe. La zona cuenta con señalización provisional mediante palos y piedras, lo que obliga a los conductores a realizar maniobras para evitar los obstáculos.

La notificación fue dejada en el portón de la planta de EPS Grau, ubicada en el kilómetro 1 de la carretera a La Tina, en el distrito de Bellavista, debido a que no se encontró personal administrativo. La comuna advirtió que procederá conforme a la ordenanza municipal vigente si la empresa no atiende el problema.

Asimismo, se informó que un hundimiento anterior en el carril opuesto de la misma cuadra fue atendido parcialmente. Aunque se corrigió el colapso del desagüe, continúa pendiente la reparación de la carpeta asfáltica.