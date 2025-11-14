Luego de una lenta agonía, falleció uno de los presuntos delincuentes, supuesto integrante de la banda “Los Raqueteros de Cruceta”, que se enfrentaron a balazos con la policía, la noche del último martes en el distrito de Tambogrande, en Piura.

Se trata de José Luis Palacios Rivas (23 años), quien resultó con una herida de bala en el muslo izquierdo y un traumatismo abdominal cerrado (altura de su estómago) y falleció en horas de la noche del último miércoles en el área de emergencia del Hospital de Apoyo II de Sullana.

Él en primera instancia, junto a sus supuestos cómplices, mal herido, fue evacuado al centro de salud de Tambogrande, pero debido a su delicado estado de salud fue trasladado de emergencia en una ambulancia al nosocomio de Sullana, bajo estrictas medidas de seguridad.

Recordemos que Palacios Rivas fue detenido por la policía en medio de un fuego cruzado e infernal balacera, cuando pretendían huir en un automóvil de color gris, marca Chevrolet, de placa P20316, luego de asaltar a una pareja, a quienes les arrebataron la suma de mil soles, celulares y otros objetos de valor.

El occiso fue capturado junto a Luiyi Ademir Ruiz Aquino (23 años), Brayan Alexander Ojeda Ojeda (25 años) y Jesús David Domínguez Riofrio (24 años) “Pimpollo”, integrantes de la supuesta banda “Los Raqueteros de Cruceta”, a la altura de sector de San Miguel Bajo, en el centro poblado de Cruceta, con dirección a Palomino.

Los dos primeros nombrados también resultaron heridos de bala durante el enfrentamiento con la policía, en tanto el último fue detenido por un grupo de ronderos cuando pretendía escapar en medio de los matorrales y la oscuridad de la noche.

A Ruiz Aquino se le diagnosticó “herida por arma de fuego en pared abdominal, con exposición de vísceras, herida de cuero cabelludo y en región lumbar”, quien será operado en las próximas horas y Ojeda Ojeda presentó “herida por arma de fuego en cuero cabelludo”.

La policía en el auto encontró cuatro celulares, tres manojos de llaves y revólver con cacha de madera, con tambor abastecida, con marca y serie erradicada y tres cartuchos percutados y dos municiones sin percutar.

En tanto, las otras dos personas permanecen detenidas en la comisaría de Cruceta y serán investigadas por el presunto delito de robo agravado.