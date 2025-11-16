Un violento choque entre una camioneta y un ómnibus dejó cuatro fallecidos, entre ellos un abogado, su madre, hermana y un menor de un año de edad, en el distrito de Castilla, en la provincia de Piura.

[PUEDES VER: Incendios arrasan con tres viviendas en Piura y Sullana]

El hecho ocurrió la tarde del sábado 15 de noviembre en la carretera Penetración Piura-Olmos, a la altura del kilómetro 3, cerca del paradero de la empresa de transporte Guadalupe, entre la camioneta de placa P4G-052, en la que viajaba la familia y el ómnibus de matrícula A1D-965 que trasladaba a trabajadores de una empresa.

Los fallecidos son el abogado y conductor de la camioneta, Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué (29). Asimismo su madre, María Consuelo Ipanaqué Sosa (51), quien iba como copiloto.

También su hermana, Atalia Abigail Valverde Ipanaqué (21), que viajaba junto a ellos y un bebé de un año, quien fue trasladado a la clínica más cercana, pero lamentablemente no sobrevivió. Asimismo, resultaron tres heridos José Alejandro Valverde Chávez (57), Randy Valverde Ipanaqué (25) y una adolescente de 17 años.

Por otro lado, la mañana del mismo día y cerca las 8:00 de la mañana, la camioneta marca Toyota, color rojo y de placa P4U-812, terminó empotrada en un árbol a un costado de la Panamericana y por circunstancias que son investigadas por la Policía. Este hecho ocurrió en el kilómetro 1017 de la carretera Panamericana en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.

Ante esto, terminó herido el conductor Julio César Espinoza Mendoza, de 21 años, y domiciliado en Piura. Mientras que el obrero Sergio Yampier García García, de 23 años y soltero, quedó tendido en la tierra. Asimismo, su hermano Teobaldo García García, de 56 años, también resultó herido.

También quedó en iguales condiciones el albañil José Luis Ramírez Quispe, de 34 años.Todos fueron auxiliados por personal médico del peaje y a bordo de la ambulancia de Covisol que los trasladó a la clínica Miraflores y presentarían diversas lesiones.

Mientras que en la provincia de Sullana, un joven resultó herido al accidentarse en la motocicleta de placa 027-4HP que manejaba en la carretera Panamericana a la altura de La Balanza y cerca a ADUS. El accidente ocurrió cerca de las 6 de la tarde del último viernes y fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2 de esta ciudad.

De otro lado en la provincia de Huancabamba, Jeison Cabrera se salvó de una tragedia, luego que el volquete que trasladaba cemento y fierros, se volcó, pero quedó entre unas plantaciones que evitó que caiga a un abismo.