A siete días de haber desaparecido en las aguas de la represa de Piura, familiares de la menor ahogada pidieron ayuda a las autoridades y a la misma policía para intensificar su búsqueda, encontrar su cuerpo y darle cristiana sepultura.

Totalmente cabizbajos, familiares y vecinos de Nicole R.R (13 años), menor desaparecida el último domingo en las aguas de la represa Piura, solicitaron apoyo a la policía para que ayude a designar personal especializado de Salvataje para que se una a la intensa búsqueda de la menor.

La tía de la adolescente de 13 años, Maritza Rosas, explicó que sus familiares la siguen buscando ya que no tienen apoyo de especialistas, exponiéndose ante el peligro, pues a través de una lancha artesanal han ingresado a la laguna La Niña con la esperanza de encontrar su cuerpo.

“Como es posible que teniendo a la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y no manden un buzo para rescatar a mi sobrina. Esta aquí (represa). El lunes ningún buzo, solo salvavidas que paseaban. Nos cayó la lluvia y no pudieron encontrarla”, dijo Rosas.

Ella precisó que más de 20 personas la buscan mañana, tarde y noche, pero el cuerpo de la menor aun no es ubicado. Criticó a las autoridades por la falta de apoyo y permitir que expongan a la familia que lucha por encontrar el cuerpo de Nicole.

“Necesitamos encontrar a mi sobrina. Ayer 20 personas estuvieron a punto de morirse allá en la laguna La Niña, tuvieron que caminar más de 1 hora y nadie nos ayudó. Gracias a Dios pudieron salir, porque ya no sería una la víctima sino más de 20 personas. Pedimos a las autoridades su ayuda”, precisó la mujer.

Para ello, un grupo de familiares y vecinos de la familia se apostó en la represa de Los Ejidos, en Piura, donde estuvo la menor bañando junto a su hermana y otros compañeros. En el hecho murieron dos menores. El adolescente sí fue rescatado días después.