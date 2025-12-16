Familiares de la técnica en farmacia y madre de dos hijas, Yuleisi Mileni Briceño Flores, de 32 años, pidieron a los pobladores brindar información respecto al vehículo que chocó violentamente la motocicleta donde ella se trasladaba y le causó la muerte en la provincia de Sullana.

“Pedimos que si alguien sabe la placa del vehículo u otra información, nos haga llegar para que esa persona se haga responsablede lo que ha hecho. Además, pedimos justicia y que su muerte no quede en la impunidad como otras”, dijo uno de los tíos de Yuleisi durante las diligencias en el lugar del accidente.

El trágico hecho ocurrió la madrugada del domingo 14 de diciembre en la carretera Sullana-Alamor, cerca a un vívero en el distrito de Marcavelica, cuando la víctima se trasladaba como copiloto en una motocicleta conducida por su primo y se dirigían hacia su vivienda del distrito de Querecotillo.