Una mujer de 48 años fue hallada con cuatro impactos de bala en el interior de su vivienda. La policía investiga un presunto feminicidio que ha dejado a sus familiares y a la población del caserío Maray, distrito de Santa Catalina de Mossa, provincia de Morropón, consternadas tras el fatal hecho.

La víctima fue identificada como Juanita Domínguez Córdova, quien fue hallada sin vida el último jueves cerca de las 10 de la noche por parte del personal policial de Paltashaco, quien fue alertado por los agentes de guardia de la comisaría de Morropón.

Según fuentes policiales, al llegar al lugar de los hechos encontraron a Juanita Domínguez, natural de Maray, en posición de cubito ventral (boca abajo) sobre el suelo. La víctima tenía cuatro impactos de bala en su cuerpo y ya se encontraba sin vida.

Los pobladores de la zona se encuentran consternados sobre lo sucedido con la mujer, y expresaron su malestar y pidieron justicia por su muerte. Otros indicaron que se debe investigar el hecho para dar con los asesinos de la mujer.

La investigación está a cargo de la fiscal Keren Hapuc Villaseca Calle, quien dispuso iniciar las diligencias del caso por el delito contra la vida, cuerpo y la salud, bajo la modalidad de feminicidio, para esclarecer cómo sucedieron los hechos y dar con el o los responsables de la muerte de esta madre de familia.

A través de las redes sociales, expresaron el dolor por la muerte de Juanita. “Tía Juanacha, y pensar que el año pasado viajaste a Piura al igual que yo y la pasamos genial por navidad. Todo era bonito, sin saber que esa era nuestra última navidad y año nuevo juntas. Nos dejas un inmenso dolor en cada uno de nuestros corazones tía, yo siempre la admire por ser quien era, una guerrera. Solo le pido a Dios que quien haya sido lo agarren y puedas tener justicia, el dolor de tus hijos nadie se los va a quitar”, escribió su sobrina Liliana.