Nueve meses de prisión preventiva ha solicitado la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo familiar de Piura, para un policía sindicado presuntamente de ultrajar sexualmente a una mujer en el interior del calabozo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

El fiscal de turno requirió 9 meses de prisión preventiva contra el efectivo E.P.H.B (31 años) tras haber recabado el testimonio de la denunciante y los testigos, así como realizar la constatación del lugar donde presuntamente ocurrió el ilícito; entre otros elementos que lo vincularían como presunto autor del delito.

Según las primeras investigaciones, el hecho ocurrió la noche del 7 de marzo en la sede de la Divincri. La agraviada, una mujer de 26 años, afirmó: “Ayer en la noche yo estaba en la celda de la Divincri junto con mi compañera, el calabocero (policía) se acerca y nos empieza hablar, me dice que quiere arreglar algo conmigo para que nos ayude, me jala a otra celda, me dice que tengo que colaborar, coge mi mano y hace que le toque su parte íntima [...], me empieza a bajar mi short, me penetra unos cuatro a cinco minutos, luego me bota [...]”.

El jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata aseguró que tras conocerse la denuncia se intervino al policía.

Agregó que Inspectoría Regional y Fiscalía Militar Policial ya abrió el proceso administrativo disciplinario contra este policía.

“Estos hechos son materia de investigación. Hay otra chica que manifiesta que ha sido tocada. Estas chicas han sido detenidas por marcaje y se dedicaban a un ejercicio muy antiguo [...], el esposo de la chica presuntamente violada está detenido en Río Seco, no sabemos a ciencia cierta si sucedió o no, tengo información que las personas se están retractando del hecho”, dijo el general Farías Zapata.