Nueve meses de prisión preventiva ha solicitado el sexto despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, contra el médico oftalmólogo Luis Alberto Sulca Adrianzén (49 años), investigado como presunto autor del delito de violación, en agravio de su conviviente.

La fiscal adjunta provincial de la mencionada fiscalía, Fiorella Calle Ruiz, presentó el requerimiento fiscal adjuntando graves y fundados elementos de convicción obtenidos durante el plazo de la detención en flagrancia, que vinculan al imputado con el abuso sexual sufrido por la denunciante, quien durante el hecho fue golpeada en varias partes del cuerpo y en el rostro.

Entre las principales pruebas presentadas por la fiscalía están el acta de intervención policial, la declaración de la agraviada, el certificado médico de integridad sexual que corrobora lo denunciado, las declaraciones de los familiares que auxiliaron a la víctima y de los policías intervinientes, entre otros.

La Fiscalía espera la programación de la audiencia judicial para sustentar el pedido de prisión preventiva y garantizar el desarrollo de la investigación sin riesgo de fuga ni obstaculización, con el objetivo de obtener la máxima sanción penal que corresponda en este caso.

Recordemos que el médico fue intervenido a las 8:30 de la mañana del domingo 31 de agosto en el interior de la vivienda ubicada en la manzana B, lote 6, del A.H. Alan Perú de Piura.

Su conviviente terminó con lesiones en ambas vistas, sangrado nasal y hematomas en rostro y diferentes partes del cuerpo.

Se conoció que el médico oftalmólogo, Sulca Adrianzén, fue rehabilitado de su sentencia que el Poder Judicial le impuso por el delito de homicidio simple en agravio de exjugador del Atlético Grau, Melitón Alejandro Calle Enríquez.