La Fiscalía de Castilla formalizó la investigación preparatoria contra cinco integrantes del Comité Electoral (CE) de la Universidad Nacional de Piura (UNP) por los presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, falsedad genérica, contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio respectivamente, en agravio de esta casa superior de estudios y de José Luis Ordinola Boyer.

Según la disposición fiscal N° 11-2025 del 14 de enero, el fiscal José Florencio Silva Mechato dispuso formalizar la investigación preparatoria contra los docentes y estudiantes miembros del CE, Vicente Paredes Muro, Raúl Izquierdo Gonzales, Karla Saldarriaga Pasapera, Carlos Palacios Alemán y Luigi Saavedra Alburqueque, por los mencionados delitos.

El fiscal solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, con la finalidad de conocer las comunicaciones que sostuvieron en el periodo que ocurrieron los hechos y con quienes se comunicaron.

Dispuso recabar la declaración testimonial ampliatoria de Héctor Wilmer Fiestas Bancayán, César Leonardo Haro Díaz, Juan Martín Reyes Reyes, Mauro Antón Nunura, Verónica Quezada Timaná y Franses de Jesús Garrido Villegas de manera presencial en despacho fiscal para el miércoles 4 de febrero, desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, a fin de que declaren respecto a los hechos materia de investigación, bajo apercibimiento de conducción compulsiva en caso de inconcurrencia.

También, la Fiscalía solicita recibir la declaración testimonial del rector encargado de la Universidad Nacional de Piura, Enrique Ramiro Cáceres Florián, de manera presencial en despacho fiscal para el jueves 5 de febrero, a las 8:30 de la mañana, a fin de que declare sobre las elecciones, bajo apercibimiento de conducción compulsiva en caso de inconcurrencia.

Asimismo, ha solicitado al mencionado rector remita el expediente de contratación del abogado Franses De Jesús Garrido Villegas.

Además, la pericia informática forense al CPU incautado para intentar recuperar archivos borrados, esencial para determinar el origen, autoría y fecha de creación del Acta N° 26 y la Resolución N° 020, la cual anuló las elecciones al rectorado de la UNP.