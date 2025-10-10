En un plazo menor a 48 horas, la fiscal provincial María Lazo Alburqueque, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Piura, obtuvo que se imponga una condena de 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad contra Felipe Ruiz (35), por el delito de receptación agravada.

El hecho ocurrió el pasado 6 de octubre, cuando el acusado fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional tras ser identificado como la persona que dejó un trimóvil robado en una cochera del A.H. El Indio del distrito de Castilla, adonde fue seguido por el agraviado y agentes policiales. El vehículo había sido sustraído del A.H. López Albújar de Piura.

Durante la audiencia, y ante las pruebas contundentes presentadas por la fiscal Lazo Alburqueque, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos y se acogió a la figura legal de Terminación Anticipada. En virtud de ello, deberá cumplir reglas de conducta y pagar 400 soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado.